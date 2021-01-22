Генерал Ллойд Остин возглавит Пентагон в администрации Байдена
19:03 22.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сенат Конгресса США в пятницу утвердил кандидатуру отставного генерала Ллойда Остина на должность министра обороны. Трансляция голосования велась на сайте верхней палаты.
В ближайшее время Остин, который станет первым афроамериканцем, возглавившим Пентагон, будет приведен к присяге.
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