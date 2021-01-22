Британский штамм COVID-19 может быть более смертельным - Джонсон
20:24 22.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый штамм коронавируса, обнаруженный в конце прошлого года в Великобритании, может быть не только более заразным, но и приводить к большей летальности. Об этом в пятницу на пресс-конференции сообщил британский премьер-министр Борис Джонсон.
"Есть основания предполагать, что выявленный в Великобритании вариант коронавируса может быть связан с более высокими показателями смертности", - отметил глава правительства Соединенного Королевства.
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