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Факты провокаций или неподчинения полиции на акциях 23 января будут расследованы - МВД

13:25 23.01.2021 Источник: Интерфакс

Факты провокаций или неподчинения требованиям сотрудникам правоохранительных органов на несанкционированных акциях 23 января будет расследованы и получат правовую оценку, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку", - сказала Волк журналистам в субботу.

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