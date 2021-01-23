В московском Депздраве подсчитали число вышедших на Пушкинскую больных

18:20

На Пушкинской площади, на акции протеста оппозиции, есть люди, больные ковидом. Как сообщает московский Департамент здравоохранения, согласно данным специального приложения «Социальный мониторинг», на несанкционированной митинге находятся 19 человек, зараженных коронавирусом. Эти граждане нарушили карантинный правила и не соблюдают правила обязательной самоизоляции. Напомним, «Социальный мониторинг» позволяет медикам контролировать то, как больные ковидом соблюдают режим изоляции.

Митингующие вышли на улицы Москвы и других гродов РФ в знак протеста против ареста оппозиционного политика Алексея Навального.