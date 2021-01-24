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НОВОСТИ

У берегов Антарктиды произошло сильное землетрясение

09:00 24.01.2021 Источник: Интерфакс

Подземный толчок магнитудой 7 зафиксирован в акватории пролива Брансфилда, разделяющего Южные Шетландские острова и Антарктический полуостров, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 02:36 мск в воскресенье землетрясения имел координаты -61.83 градуса южной широты и -55.60 градуса западной долготы.

Эпицентр находился примерно в 110 км восточнее побережья острова Кинг Джордж (Южные Шетландские острова), на котором расположено несколько полярных станций, в том числе российская станция Беллинсгаузен.

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