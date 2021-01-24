0
0
150
НОВОСТИ

Авианосная группа ВМС США отправилась в Южно-Китайское море - СМИ

12:35 24.01.2021 Источник: Интерфакс

Пентагон накануне отправил в Южно-Китайское море авианосную ударную группу во главе с авианосцем "Теодор Рузвельт" (USS Theodore Roosevelt) - в тот же день, когда власти Тайваня заявили о полете 12 самолетов ВВС КНР в районе острова, сообщает в воскресенье газета The Japan Times.

В Индо-Тихоокеанском командовании ВС США заявили, что речь идет о плановой передислокации сил 7-го флота США с целью поддержания свободы навигации на море.

Группа ВМС США пересекла Лусонский пролив, лежащий между Тайванем и Филиппинами, в минувшую субботу. В тот же день тайванские власти сообщили, что восемь бомбардировщиков, способных, в том числе, нести ядерное оружие, и четыре истребителя ВВС КНР во время полета вошли в юго-восточную опознавательную зону ПВО Тайваня. При этом американские корабли оказались в зоне досягаемости китайских сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет воздушного базирования YJ-12, которые могли быть на самолетах ВВС КНР, отмечает японская газета.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

13:00 24.01.2021
На очередной сессии ПАСЕ крымский вопрос обсуждаться не будет - Толстой
0
112
12:50 24.01.2021
Все пострадавшие в несанкционированной акции в Москве 23 января отпущены из больниц
0
122
12:45 24.01.2021
В больницах Москвы нет пострадавших в результате несанкционированных акций
0
128
12:00 24.01.2021
Большинство задержанных в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве отпущены - правозащитники
0
183
11:15 24.01.2021
Данные о заражении коронавирусом в России на 24 января, 2021
0
238
10:50 24.01.2021
Около 40 журналистов были задержаны и пострадали на несогласованных акциях 23 января - СЖР
0
239
09:25 24.01.2021
На льготные авиабилеты для жителей Дальнего Востока власти выделят еще 5 млрд
0
203
09:00 24.01.2021
У берегов Антарктиды произошло сильное землетрясение
0
225
20:10 23.01.2021
За участие в несанкционированной акции в Москве задержаны более 600 человек - ОНК
0
1128
19:10 23.01.2021
На акции в Москве задержали около 15 несовершеннолетних - Кузнецова
0
935

Возврат к списку