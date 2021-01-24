Песков: Нам давно уже стало известно, что готовились так называемые разоблачения...

14:36 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль был в курсе того, что идет подготовка провокаций и псевдоразоблачений в адрес президента Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Нам давно уже стало известно, что готовились так называемые разоблачения, псевдоразоблачения, и информационные атаки на президента. Они все имеют целью раскачку ситуации", - сказал представитель Кремля.