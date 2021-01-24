Путин выступит дистанционно на форуме в Давосе

14:50 Источник: Интерфакс

Президент РФ Владимир Путин на будущей неделе выступит на Всемирном Давосском экономическом форуме.

В программе "Москва.Кремль.Путин" телеканала "Россия 1" (ВГТРК) в воскресенье был озвучен рабочий график президента РФ на предстоящую неделю. Ведущий Павел Зарубин сообщил, что Путин, в частности, примет участие в Давосском форуме, который в этом году пройдет в дистанционном режиме.