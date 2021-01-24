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Без справки об отрицательном тесте на COVID-19 во Францию теперь не попасть даже гражданам ЕС

15:14 24.01.2021 Источник: Интерфакс

Власти Франции в связи с пандемией коронавируса COVID-19 с воскресенья обязали всех, кто прибывает из прочих стран ЕС, предоставлять отрицательный анализ на COVID-19, сообщили французские СМИ.

Это требование распространяется на лиц, кто добирается до Франции по морю или воздушным транспортом, а тест с отрицательным результатом на COVID-19 должен быть получен не ранее чем за 72 часа до приезда. Подобное требование с середины января уже действовало в отношении людей, приезжающих во Францию не из стран ЕС.

Однако такое ужесточение пограничного контроля не касается тех, кто прибывает во Францию по земле, включая лиц, пересекающих границу для работы, уточняют СМИ.

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