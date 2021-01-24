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Венецианский карнавал решено провести в онлайн режиме

18:15 24.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Традиционный венецианский карнавал пройдет в этом году полностью в формате онлайн. Как сообщает в воскресенье газета "Нуова" (Венеция и Местре), в связи со сложной эпидемической ситуацией организаторы мероприятия отменили главные события - Полет Ангела (с колокольни на площади Святого Марка), а также все официальные шествия и балы-маскарады.

Для демонстрации костюмов, которые, помимо самой маски, предполагают историческое платье, созданы специальные "виртуальные комнаты". Кроме того, на канале "Телевенеция" будут демонстрировать специальные тематические программы, посвященные карнавальной традиции и истории Венеции. Стриминги пройдут 6 и 7 февраля, а также с 11 по 16 февраля. Платформа сможет принимать до 100 тыс. пользователей в день, уверяют организаторы.

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