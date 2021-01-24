В Москве 23 января на несогласованных акциях задержано более тысячи человек - столичный омбудсмен
18:50 24.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более тысячи человек было задержано на несогласованных акциях 23 января в Москве. Об этом сообщается в воскресенье на сайте уполномоченного по правам человека столицы.
"По предварительным данным, задержано более тысячи человек, для уточнения цифр по Москве омбудсменом будут направлены соответствующие запросы", - говорится в сообщении.
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