Сбер и менторы из Стэнфорда помогут слушателям студенческого акселератора SberStudent превратить идеи в работающий бизнес
12:17 25.01.2021
В Татьянин день, 25 января, Сбер запустил первый бесплатный общероссийский акселератор для студентов, аспирантов, научных сотрудников институтов и университетов. Акселератор SberStudent, программа для которого была разработана Стэнфордским центром профессионального развития, будет проходить в три этапа с 1 марта по 31 августа. Он станет возможностью под руководством менторов от Stanford Online научиться мыслить по-предпринимательски и перенять опыт лучших бизнесменов и ученых Кремниевой долины. «В семействе акселераторов Сбера пополнение: к нашей международной программе для seed-стартапов Sber500 в партнерстве с 500 Startups, программам для сотрудников SberUp и школьников SberZ добавился студенческий акселератор SberStudent, - говорит президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. - Глобальная цель всех этих акселераторов — вырастить созвездие новых сильных технологических компаний, которые могли бы стать фундаментом новой экономики нашей страны. Для этого нужно начать менять отношение к предпринимательству в целом, а также предоставить участникам знания, инструменты и ресурсы, необходимые для роста бизнеса. Программу Студенческого акселератора мы реализуем на базе контента от Стэнфордского центра профессионального развития — это уникальная экспертиза и опыт профессионалов, которые воспитали не одно поколение стартаперов и стояли у истоков модели Кремниевой долины, в которой ядром развития технологического предпринимательства является университет и его студенты». Заявки на участие в акселераторе принимаются до 25 февраля на сайте проекта.
«Мы рады поддержать не имеющую аналогов в стране инициативу Сбера по проведению первого общероссийского студенческого акселератора SberStudent. Для Министерства науки и высшего образования особенно важно, чтобы ведущие российские технологические компании предоставляли студентам новые возможности для реализации, погружения их в среду реальной работы, - говорит глава ведомства Валерий Фальков. - Мы уверены, что студенческий акселератор Сбера позволит еще большему количеству студентов участвовать проекте «Стартап как диплом», и создаст возможности для развития и поддержки студенческих проектов в области предпринимательства в российских вузах».
Планируется, что участники программы будут осваивать инновационные навыки мышления, учиться оценивать потенциал превращения идеи в полноценный бизнес, анализировать соответствие продукта рынку, выстраивать архитектуру бизнес-моделей, формулировать цели и оценивать необходимые для их достижения ресурсы, а также искать заказчиков, партнеров и инвестиции. Лучшие команды получат дополнительные ресурсы для развития своего проекта и поддержку менторов от Stanford Online и смогут представить свой проект более чем 60 компаниям экосистемы Сбера, крупнейшим российским и международным корпорациям и инвесторам на финальном Демо-дне в СберУниверситете.
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