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Студентам вузов следует разрешить выбирать формат обучения - Фальков

17:12 25.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Студентам российских университетов следует дать возможность самим выбирать формат обучения, заявил в понедельник глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Конечно, возможно. <...> Надо дать возможности для выбора самому студенту, преподавателю и университету, чтобы студент, понимая преимущества онлайн-образования и традиционного образования, имел возможность пойти по одному или другому пути", - заявил он на церемонии старта российской национальной премии "Студент года - 2021", отвечая на вопрос, смогут ли учащиеся сами выбирать формат обучения.

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