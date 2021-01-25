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Неизвестный напал с ножом на граждан России в Стамбуле

18:00 25.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный совершил нападение с ножом на граждан России в одном из районов Стамбула. Об этом сообщил в понедельник корр. ТАСС представитель управления безопасности района Бешикташ, где случилось ЧП.

"Нападение произошло накануне в 20:20 по местному времени (совпадает с мск - прим. ТАСС). Мужчина с ножом в руках атаковал трех человек, граждан России. После этого он скрылся с места происшествия. Очевидцы вызвали полицию и скорую помощь", - подчеркнул собеседник агентства.

В ведомстве также отметили, что, по предварительным данным, нападающим был сборщик мусора, он уже задержан для допроса.

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