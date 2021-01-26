Называющий себя разработчиком «Новичка» химик заявил, что намерен выпустить лекарство от коронавируса
10:05 26.01.2021 Источник: Эхо Москвы
Химик Леонид Ринк, называющий себя разработчиком «Новичка» заявил, что намерен выпустить лекарство от коронавируса. Он сказал агентству РИА Новости, что препарат уже протестировали примерно на 700 пожилых пациентах-добровольцах, по его словам, тяжёлых последствий и смертельных исходов не зарегистрировано.
Ранее «Новая газета» писала, что Леонид Ринк давал показания в суде по уголовному дел об убийстве банкира Ивана Кивелиди. Эхо Москвы
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