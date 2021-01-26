Из-за пандемии 80% трудовых мигрантов не смогли выехать из Таджикистана в 2020 году
11:05 26.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Карантинные ограничения из- за пандемии коронавируса в 2020 году не позволили 80% граждан Таджикистана, которые выезжают на заработки за рубеж, покинуть страну. Об этом во вторник президент Таджикистана Эмомали Рахмон заявил в послании к парламенту.
"В 2020 году в связи с пандемией 80% трудовых мигрантов не смогли выехать за пределы страны", - заявил глава государства, чье выступление идет в эфире национальных телеканалов.
По его словам, из 460 тыс. граждан, ежегодно выезжающих из страны на заработки, в 2020 году смогли выехать всего 111 тыс. человек. Он отметил, что это указывает на имеющиеся в стране возможности для обеспечения граждан постоянной работой путем создания промышленных производств или развития сельского хозяйства.
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