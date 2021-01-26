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Попова назвала регионы, в которых растет заболеваемость ковидом

13:32 26.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается в 22 регионах России, но в трех она все еще растет, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"В стадии снижения [заболеваемости] находятся 22 субъекта, в стадии стабилизации - 60, в стадии продолжающегося роста находятся три субъекта. Это Еврейская автономная область, Костромская область и Смоленская область", - сказала она на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

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