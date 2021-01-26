Собаки Байденов переехали в Белый дом
14:00 26.01.2021 Источник: Газета.Ru
Две немецкие овчарки президента США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден Мейджор и Чемп переехали в Белый дом, воссоединившись со своими хозяевами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в их собственном Twitter.
Отмечается, что Мейджор стала первой собакой в Белом доме, которая была взята из приюта.
Таким образом, собаки официально вернулись в Белый дом, пишет The Washington Post. Уже бывший президент США Дональд Трамп стал первым главой государства за столетие, у которого не было домашнего животного.
Ранее сообщалось, что Байден вывихнул лодыжку, когда играл со своей собакой по кличке Мейджор. Газета.Ru
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