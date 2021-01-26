Собаки Байденов переехали в Белый дом

14:00 Источник: Газета.Ru

Две немецкие овчарки президента США Джо Байдена и первой леди Джилл Байден Мейджор и Чемп переехали в Белый дом, воссоединившись со своими хозяевами. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в их собственном Twitter.

Отмечается, что Мейджор стала первой собакой в Белом доме, которая была взята из приюта.

Таким образом, собаки официально вернулись в Белый дом, пишет The Washington Post. Уже бывший президент США Дональд Трамп стал первым главой государства за столетие, у которого не было домашнего животного.

Ранее сообщалось, что Байден вывихнул лодыжку, когда играл со своей собакой по кличке Мейджор. Газета.Ru