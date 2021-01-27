Байден в разговоре с Путиным затронул тему отравления Навального - СМИ
09:20 27.01.2021 Источник: Эхо Москвы
Джо Байден в разговоре с Владимиром Путиным затронул тему отравления Алексея Навального, сообщили в Белом доме. На сайте Кремля упоминания об этом нет. Как отметили в Вашингтоне, Джо Байден в первой телефонной беседе в качестве президента США с Владимиром Путиным выразил озабоченность по ряду вопросов – отравление и арест политика Алексея Навального, вмешательство в недавние выборы, приписываемые России кибератаки, сообщения о россиянах, которые назначают награды за убийства солдат США в Афганистане.
В Кремле сообщили, что лидеры двух стран договорились о продлении на 5 лет договора о ядерном сдерживании. Госдума сегодня рассмотрит вопрос о ратификации документа. Эхо Москвы
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