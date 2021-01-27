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НОВОСТИ

РФ не пойдет на односторонние уступки в диалоге с США по стратегической стабильности - МИД

13:05 27.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва исключает возможность односторонних уступок Вашингтону в рамках диалога по стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на пленарном заседании Госдумы.

"Я хочу подчеркнуть, что любые будущие договоренности возможны только на сугубо паритетной равноправной основе. Какие бы то ни было односторонние уступки с российской стороны исключены", - указал высокопоставленный дипломат.

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