РФ не пойдет на односторонние уступки в диалоге с США по стратегической стабильности - МИД
13:05 27.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москва исключает возможность односторонних уступок Вашингтону в рамках диалога по стратегической стабильности и контроля над вооружениями. Об этом заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков, выступая на пленарном заседании Госдумы.
"Я хочу подчеркнуть, что любые будущие договоренности возможны только на сугубо паритетной равноправной основе. Какие бы то ни было односторонние уступки с российской стороны исключены", - указал высокопоставленный дипломат.
НОВОСТИ
- 14:00 27.01.2021
- Объем наличных денег в РФ за 2020 г. увеличился на четверть - ЦБ РФ
- 13:32 27.01.2021
- Новые типы ядерных вооружений в будущем могут быть включены в СНВ-3 - Шаманов
- 13:20 27.01.2021
- Тихановская заявила, что в Белоруссии стало намного меньше сторонников тесных связей с РФ
- 13:00 27.01.2021
- Пятеро военнослужащих пострадали при обрушении крыши в воинской части в Можайске
- 12:45 27.01.2021
- Пользователи «СберБанк Онлайн» теперь могут обзавестись уникальными аватарами
- 12:32 27.01.2021
- Дума предложит ввести в КоАП, помимо штрафов, конфискацию животных за жестокое обращение
- 12:20 27.01.2021
- Украинские силовики за сутки четыре раза обстреляли ДНР, сообщили в республике
- 12:05 27.01.2021
- Пекин приветствовал решение РФ и США продлить СНВ-3
- 12:00 27.01.2021
- Владельцев мусорных полигонов могут обязать оплачивать их рекультивацию
- 11:32 27.01.2021
- В России выявили 17 741 заразившегося коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать