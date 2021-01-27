Тихановская заявила, что в Белоруссии стало намного меньше сторонников тесных связей с РФ

13:20 Источник: Интерфакс

В Белоруссии в связи с нынешней политической ситуацией становится всё меньше сторонников России, считает экс-кандидат в президенты, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

"С Россией у нас всегда были весьма дружеские отношения. Однако, поскольку российские власти поддерживают направленное против народа режимом Лукашенко насилие, то на сегодня тех, кто желал бы тесных связей с Россией, стало намного меньше", - заявила она в опубликованном в среду интервью эстонской газете Postimees.

Она заявила о готовности оппозиции взять власть в свои руки, если нынешний режим падет: "В Беларуси это действительно может случиться, и мы должны быть к этому готовы".

По ее словам, в настоящее время оппозиция готовится к переходному периоду, разрабатывает экономические программы и конституционную реформу.