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Власти РФ принимают меры, чтобы избежать дефицита товаров из-за регулирования цен - Песков

16:32 27.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти РФ знают о возможной проблеме дефицита продуктов из-за регулирования цен и принимают необходимые меры, чтобы не допустить такой ситуации. Об этом заявил журналистам в среду пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.

Комментируя информацию о том, что регулирование цен на базовые продукты питания может привести к дефициту товаров, представитель Кремля заметил: "Действительно, иногда это может приводить к созданию дефицита".

"Это тоже хорошо известно правительству, и правительство работает над тем, чтобы это не происходило", - отметил Песков, добавив, что президент постоянно держит вопрос на контроле.

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