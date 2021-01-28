На таможне во Владивостоке обнаружен груз из Китая с превышением радиационного фона в 25 раз
09:05 28.01.2021 Источник: Интерфакс
Сотрудники Владивостокской таможни в морском пункте пропуска Владивосток обнаружили 41 тонну огнеупорных цементирующих смесей и блоков для изоляции стен бассейна из Китая, их радиационный фон превышен более чем в 25 раз.
"Уровень ионизирующего излучения на поверхности контейнеров с огнеупорным материалом составлял около 1,89 мкЗв/ч, при естественном радиационном фоне 0,07 мкЗв/ч", - сообщает в четверг Владивостокская таможня.
Отмечается, что принято решение о запрете ввоза товара.
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