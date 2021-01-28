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В России за сутки выявили 19 138 заразившихся коронавирусом

11:32 28.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 19 138. Общее количество инфицированных достигло 3 793 810, сообщили журналистам в четверг в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,51%.

Число вылечившихся россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 26 775, до 3 229 258. Из данных штаба следует, что в общей сложности выздоровели уже 85,1% заразившихся в стране.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 575 против 594 днем ранее. Всего от инфекции умер 71 651 пациент. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,89%, следует из данных штаба.

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