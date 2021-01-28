Московские сервисы на базе ИИ стали доступны всем российским врачам
14:56 28.01.2021
Московский сервис автоматического анализа рентгенологических исследований hub.tele-med.ai начал работать на базе Единой цифровой платформы здравоохранения. Это позволит врачам из любой части России обрабатывать лучевые исследования с помощью технологий искусственного интеллекта, уже применяемых в клиниках мегаполиса. Кроме того, медики из регионов смогут получить комментарии московских коллег по результатам анализа исследований. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, возможности Единой цифровой платформы здравоохранения активно наращиваются.
«Месяц назад мы открыли доступ к сервису КТ-калькулятора - нейронной сети для оценки степени поражения легких по данным анализа крови. Спрос на него оказался значительным: им воспользовались уже более 7 тыс. человек из 70 регионов. На этом мы не останавливаемся, и сейчас готовы рассказать о новом сервисе. Специальная платформа, HUB, дает доступ врачам из любых субъектов страны к технологиям искусственного интеллекта, которые уже успешно применяются в наших учреждениях», - заявила вице-мэр.
Платформа позволит загрузить рентгенологическое исследование для обработки искусственным интеллектом. «Анализ данных занимает в большинстве случаев одну-две минуты, максимум 15 минут. Инструменты работают в формате «подсказок» для врачей: они отмечают цветом области возможных патологий. Сейчас в сервисе доступны инструменты автоматической оценки КТ-снимков: алгоритмы выявляют на медицинских изображениях признаки коронавирусной пневмонии и оценивают степень поражения легких по шкале от одного до четырех. Работу сервисов протестировали более 500 врачей из более 100 городских медицинских организаций», - отметила Ракова.
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