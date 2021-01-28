0
0
168
НОВОСТИ

Пандемия в России постепенно отступает - Путин

16:12 28.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действия российских властей по борьбе с распространением коронавируса соответствуют уровню угроз и дают положительный результат - пандемия в России постепенно отступает. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

По словам Путина, объективные данные говорят о том, что предпринимаемые в России действия по борьбе с пандемией "соответствуют уровню угроз, которые она представляет для граждан".

"И в целом [эти действия] дают положительный результат, - отметил глава государства. - Пандемия действительно постепенно отступает".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 28.01.2021
В СПЧ в целях борьбы с коррупцией предложили сократить госаппарат
0
66
17:00 28.01.2021
Почти 21 млрд рублей заложен на меры по восстановлению занятости - Котяков
0
83
16:32 28.01.2021
Человек после вакцинации может быть носителем коронавируса - глава НИИ гриппа
0
127
16:00 28.01.2021
В Ереване сотни демонстрантов требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна
0
174
15:32 28.01.2021
Навальный по видеосвязи из СИЗО будет участвовать в заседании суда по своей жалобе
0
217
15:12 28.01.2021
Иран заявил об установке 1 тыс. центрифуг на атомном объекте в Натанзе - ТВ
0
214
15:00 28.01.2021
Лукашенко заявил, что спецслужбы Белоруссии пресекли попытки "взрывать дома и улицы"
0
187
14:56 28.01.2021
Московские сервисы на базе ИИ стали доступны всем российским врачам
0
205
14:32 28.01.2021
Рубль упадет вместе с долларом в случае краха последнего - эксперт
0
340
14:12 28.01.2021
Песков сообщил, что не ознакомился с расследованием об убийствах, к которым могут быть причастны предполагаемые сотрудники спецслужб - СМИ
0
351

Возврат к списку