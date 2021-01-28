Пандемия в России постепенно отступает - Путин
16:12 28.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Действия российских властей по борьбе с распространением коронавируса соответствуют уровню угроз и дают положительный результат - пандемия в России постепенно отступает. Об этом заявил в четверг президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
По словам Путина, объективные данные говорят о том, что предпринимаемые в России действия по борьбе с пандемией "соответствуют уровню угроз, которые она представляет для граждан".
"И в целом [эти действия] дают положительный результат, - отметил глава государства. - Пандемия действительно постепенно отступает".
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