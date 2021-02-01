Стоимость серебра достигла восьмилетнего максимума
17:32 01.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Стоимость серебра достигла максимума за 8 лет. Цена мартовских фьючерсов на драгоценный металл поднялась почти на 13%, превысив отметку в 30 долларов за унцию.
Такие показатели были зафиксированы в ходе торгов на Нью-Йоркской бирже Comex.
Как отмечают эксперты, ранее подорожали акции компаний, добывающих серебро, а теперь это отразилось и на стоимости драгметалла. Это связано с активностью частных инвесторов в популярной группе в соцсети Reddit -WallStreetBets. Говорит Москва
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