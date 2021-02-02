Факты длительного задержания участников митингов надо проверить и принять меры - Песков
13:00 02.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правоохранительные органы должны проверить факты длительного задержания активистов, участвовавших в митинге в Москве 31 января, и при необходимости принять меры. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы видели сообщения СМИ на этот счет. Мы также не сомневаемся, что и наши коллеги в МВД видят эти сообщения. Тут опять же нужно просто конкретные факты проверить, и если это соответствует действительности, то принять меры", - сказал он.
Отвечая на вопрос, кто будет проверять эти факты, представитель Кремля сказал: "Министерство внутренних дел, наверное, правоохранители". Он не исключил, что проверку проведут и надзорные органы, потому что "все видят эти сообщения СМИ, это повод, чтобы конкретные факты проверить, насколько они соответствуют действительности, безусловно, это должно быть проверено".
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