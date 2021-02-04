Путин не планирует встречаться с прибывающим в РФ главой дипломатии ЕС Боррелем - Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча президента России Владимира Путина с прибывающим в Москву с визитом верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем не планируется. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, встреча с Путиным не планируется. Господин Боррель является собеседником министра иностранных дел Лаврова, и именно с ним будут вестись переговоры", - сказал Песков.

Глава европейской дипломатии Боррель 4 февраля прибывает с визитом в Москву, где проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Визит дипломата продлится до 6 февраля.