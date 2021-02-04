Путин не планирует встречаться с прибывающим в РФ главой дипломатии ЕС Боррелем - Песков
14:32 04.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Встреча президента России Владимира Путина с прибывающим в Москву с визитом верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем не планируется. Об этом заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, встреча с Путиным не планируется. Господин Боррель является собеседником министра иностранных дел Лаврова, и именно с ним будут вестись переговоры", - сказал Песков.
Глава европейской дипломатии Боррель 4 февраля прибывает с визитом в Москву, где проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Визит дипломата продлится до 6 февраля.
НОВОСТИ
- 15:32 04.02.2021
- Большинство граждан Молдавии выступают за присоединение страны к ЕС
- 15:12 04.02.2021
- Никаких репрессий нет - Песков
- 15:08 04.02.2021
- Собянин дал старт проекту "Персональный помощник" для онкологических пациентов
- 15:00 04.02.2021
- В мире уже 20 стран, где число заразившихся коронавирусом превышает 1 млн
- 14:12 04.02.2021
- Власти принимают меры для размещения задержанных на незаконных акциях - Песков
- 14:00 04.02.2021
- Россия ежегодно теряет миллиарды рублей на контрабанде и реэкспорте товаров из Белоруссии - СМИ
- 13:32 04.02.2021
- Более 60% работодателей в РФ требуют носить маски на рабочем месте - исследование
- 13:20 04.02.2021
- Идею отставки Зеленского поддерживает половина украинцев - опрос
- 13:05 04.02.2021
- В России впервые зафиксированы попытки хакеров зашифровать данные пациентов медучреждений
- 13:00 04.02.2021
- Вакцина "Спутник V" дозволена мусульманам - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать