Прокурору по делу Навального предоставлена государственная защита - СМИ
13:20 06.02.2021 Источник: Интерфакс
Прокурор Екатерина Фролова, участвующая в делах с оппозиционером Алексеем Навальным находится под государственной защитой, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Фролова в настоящее время находится под защитой. В частности, ей предоставлена личная охрана", - сказал собеседник агентства.
В связи с чем в отношении Фроловой были приняты меры защиты, собеседник "Интерфакса" не уточнил.
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