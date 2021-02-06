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Прокурору по делу Навального предоставлена государственная защита - СМИ

13:20 06.02.2021 Источник: Интерфакс

Прокурор Екатерина Фролова, участвующая в делах с оппозиционером Алексеем Навальным находится под государственной защитой, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Фролова в настоящее время находится под защитой. В частности, ей предоставлена личная охрана", - сказал собеседник агентства.

В связи с чем в отношении Фроловой были приняты меры защиты, собеседник "Интерфакса" не уточнил.

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