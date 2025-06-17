Снижение ставки на 1 п. п. экономит бюджету РФ около 260 млрд руб. — Мантуров

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Снижение ключевой ставки на 1 процентный пункт позволяет федеральному бюджету РФ экономить около 260 млрд руб., заявил в эфире РБК-ТВ первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

«Чтобы вы просто себе представляли, что это такое: 1 пункт ключевой ставки — это примерно 260 млрд руб. экономии для федерального бюджета, имею в виду субсидиарные программы в целом по всем отраслям экономики», — сказал Мантуров.