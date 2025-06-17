Снижение ставки на 1 п. п. экономит бюджету РФ около 260 млрд руб. — Мантуров
14:12 17.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Снижение ключевой ставки на 1 процентный пункт позволяет федеральному бюджету РФ экономить около 260 млрд руб., заявил в эфире РБК-ТВ первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
«Чтобы вы просто себе представляли, что это такое: 1 пункт ключевой ставки — это примерно 260 млрд руб. экономии для федерального бюджета, имею в виду субсидиарные программы в целом по всем отраслям экономики», — сказал Мантуров.
НОВОСТИ
- 14:32 17.06.2025
- Конфликт Израиля и Ирана идет по пути галопирующей эскалации — Песков
- 14:00 17.06.2025
- Госдума приняла закон об уголовной ответственности для дропперов
- 13:32 17.06.2025
- КСИР подтвердил удар по штаб-квартире «Моссада» и зданию военной разведки Израиля
- 13:20 17.06.2025
- ВСУ за сутки потеряли свыше 1 430 военнослужащих в зоне спецоперации — МО РФ
- 13:05 17.06.2025
- Морпехи отразили попытку высадки 8 катеров десанта ВСУ в Херсонской области — Сальдо
- 13:00 17.06.2025
- Ракетные удары Ирана по Израилю полностью парализовали Тель-Авив — агентство Fars
- 12:56 17.06.2025
- Наталья Сергунина: Фестиваль искусств «Вдохновение» пройдет на ВДНХ в июле
- 12:32 17.06.2025
- G7 отправляется на «свалку истории», на арену выдвигается G20 — экс-президент Шри-Ланки
- 12:20 17.06.2025
- Житель Керчи арестован по подозрению в госизмене за работу на военную разведку Киева
- 12:05 17.06.2025
- На дорогах РФ в настоящий момент курсируют порядка 100 беспилотных грузовиков — Старовойт
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать