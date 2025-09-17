0
0
13
НОВОСТИ

Лукашенко: Никто с национальной идеей никого давить не будет

20:00 17.09.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что национальная идея должна зародиться в умах экспертного сообщества, а не появиться по указанию сверху.

«Никто с национальной идеей никого давить не будет. Потому что для меня это — вопрос вопросов в идеологии. И я не единожды об этом говорил. Никакого указа никто не подпишет и законотворчеством мы принимать [эту идею] не будем», — сказал глава государства на встрече с представителями исторического и экспертного сообщества.

По словам Лукашенко, которые приводит агентство БелТА, ранее ему предлагались варианты того, что можно было бы сделать национальной идеей, однако он их отвергал, интуитивно понимая, что это не будет поддержано, «не захватит народ». «Вот, давайте сделаем национальной идеей патриотизм. Ну я так и эдак. Да, хорошо, патриотизм, мы это приветствуем. Но что, на баррикады все пойдут с ружьем [за эту идею]. Я чувствую, что не родилась такая идея», — указал Лукашенко.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

19:32 17.09.2025
Аэропорт Краснодара обслужил первый после более чем трехлетнего перерыва пассажирский рейс
0
160
19:25 17.09.2025
Рост стоимости бензина в рознице опережает инфляцию уже восьмую неделю подряд - Росстат
0
176
19:00 17.09.2025
Европа решила приостановить финансовую поддержку Израиля
0
238
18:53 17.09.2025
Сбер в 2,5 раза увеличил объем предодобренных предложений по урегулированию долгов
0
225
18:25 17.09.2025
На военные учения в Гренландии Дания решила США не приглашать
0
254
18:09 17.09.2025
Сбер: Каждую минуту в России подают на банкротство шесть человек
0
252
18:06 17.09.2025
На банкротных торгах россияне чаще всего интересуются спецтехникой
0
254
18:04 17.09.2025
Гости Чемпионата высоких технологий погрузятся в пространство искусственного интеллекта от Сбера
0
251
17:40 17.09.2025
Мэр Львова нашел прослушку в своем кабинете
0
261
17:16 17.09.2025
Реконструкция 16 спортивных объектов завершится до конца года — Собянин
0
300

Возврат к списку