Лукашенко: Никто с национальной идеей никого давить не будет

Президент Белоруссии Александр Лукашенко полагает, что национальная идея должна зародиться в умах экспертного сообщества, а не появиться по указанию сверху.

«Никто с национальной идеей никого давить не будет. Потому что для меня это — вопрос вопросов в идеологии. И я не единожды об этом говорил. Никакого указа никто не подпишет и законотворчеством мы принимать [эту идею] не будем», — сказал глава государства на встрече с представителями исторического и экспертного сообщества.

По словам Лукашенко, которые приводит агентство БелТА, ранее ему предлагались варианты того, что можно было бы сделать национальной идеей, однако он их отвергал, интуитивно понимая, что это не будет поддержано, «не захватит народ». «Вот, давайте сделаем национальной идеей патриотизм. Ну я так и эдак. Да, хорошо, патриотизм, мы это приветствуем. Но что, на баррикады все пойдут с ружьем [за эту идею]. Я чувствую, что не родилась такая идея», — указал Лукашенко.