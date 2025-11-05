Скончался телеведущий и актер Юрий Николаев
22:56 04.11.2025 Источник: Интерфакс, ТАСС
Телеведущий и актер народный артист РФ Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет. Факт смерти подтвердили ТАСС в семье артиста.Телеведущий Юрий Николаев отдал телевидению полвека, всегда оставался обаятельным и элегантным, зрители его помнят и любят. Об этом сообщается на сайте Первого канала.«Не стало Юрия Николаева. Талантливого ведущего, которого помнят и любят зрители. Телевидению он отдал полвека, и всегда оставался обаятельным, элегантным, с неизменным чувством юмора. В декабре ему должно было исполниться 77 лет», — говорится в сообщении.
Николаев родился 16 декабря 1948 года. Окончил ГИТИС по специальности "Актёр театра и кино". С 1970 по 1975 год работал в Театре им. А. С. Пушкина. С 1973 по 1975 год внештатно работал на телевидении. С 1975 года - в штате центрального телевидения Гостелерадио СССР в отделе дикторов. Первая передача, которую вёл Юрий Николаев, называлась "Вперёд, мальчишки!". С 1975 по 1991 год был постоянным ведущим еженедельной музыкальной программы "Утренняя почта". В 1991 году создал телевизионную продюсерскую фирму "ЮНИКС", выпускающую еженедельную программу "Утренняя звезда", ведущим которой выступал сам Николаев. С февраля 1997 года - ведущий возобновлённой музыкальной программы "Утренняя почта". (Интерфакс)
НОВОСТИ
- 00:25 05.11.2025
- Путин и Собянин посетили выставку «Великая Победа. Россия — моя история»
- 23:05 04.11.2025
- В России идет работа над новым поколением крылатых ракет с ядерными двигателями - Путин
- 22:30 04.11.2025
- Путин рассказал, как еще можно использовать реакторы и компоненты, созданные для «Буревестника» и «Посейдона»
- 22:20 04.11.2025
- Россия не мешала работе разведывательного корабля НАТО в зоне и во время испытаний «Буревестника» - Путин
- 21:00 04.11.2025
- Сенат Конгресса США в 14-й раз отклонил законопроект о финансировании работы правительства
- 20:36 04.11.2025
- Сийярто: Венгрия ясно дала понять, что не поддерживает членство Украины в Евросоюзе
- 20:30 04.11.2025
- США могут скоро ввести в строй системы временного глушения китайских и российских военных спутников - СМИ
- 20:00 04.11.2025
- Умер бывший вице-президент США Дик Чейни
- 19:28 04.11.2025
- Варшава планирует построить собственную «Стену дронов»
- 19:00 04.11.2025
- Делегацию РФ на саммите G20 в ЮАР возглавит Максим Орешкин – распоряжение
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать