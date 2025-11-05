Скончался телеведущий и актер Юрий Николаев

22:56 Источник: Интерфакс, ТАСС

Телеведущий и актер народный артист РФ Юрий Николаев умер в возрасте 76 лет. Факт смерти подтвердили ТАСС в семье артиста.

Телеведущий Юрий Николаев отдал телевидению полвека, всегда оставался обаятельным и элегантным, зрители его помнят и любят. Об этом сообщается на сайте Первого канала.«Не стало Юрия Николаева. Талантливого ведущего, которого помнят и любят зрители. Телевидению он отдал полвека, и всегда оставался обаятельным, элегантным, с неизменным чувством юмора. В декабре ему должно было исполниться 77 лет», — говорится в сообщении.

Николаев родился 16 декабря 1948 года. Окончил ГИТИС по специальности "Актёр театра и кино". С 1970 по 1975 год работал в Театре им. А. С. Пушкина. С 1973 по 1975 год внештатно работал на телевидении. С 1975 года - в штате центрального телевидения Гостелерадио СССР в отделе дикторов. Первая передача, которую вёл Юрий Николаев, называлась "Вперёд, мальчишки!". С 1975 по 1991 год был постоянным ведущим еженедельной музыкальной программы "Утренняя почта". В 1991 году создал телевизионную продюсерскую фирму "ЮНИКС", выпускающую еженедельную программу "Утренняя звезда", ведущим которой выступал сам Николаев. С февраля 1997 года - ведущий возобновлённой музыкальной программы "Утренняя почта". (Интерфакс)