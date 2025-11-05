В России идет работа над новым поколением крылатых ракет с ядерными двигателями - Путин

23:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия ведет работу над новым поколением крылатых ракет с ядерными двигателями — в перспективе они станут гиперзвуковыми. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона».

Глава государства обратил внимание на мощные сверхмалые ядерные реакторы «Буревестника». Запуск в работу измеряется секундами, тогда как для обычных реакторов требуются часы и даже сутки.

«На основе подобных энергетических установок уже создается новое поколение типов вооружений. Больше того, началась разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерными двигателями. Их скорость более чем втрое превысит скорость звука, а в перспективе они станут и гиперзвуковыми», — сказал российский лидер.