Европа решила приостановить финансовую поддержку Израиля

Еврокомиссия (ЕК) приостанавливает финансовую поддержку Израиля в связи с его военной операцией в секторе Газа. Об этом заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

«Ужасающие события, происходящие ежедневно в секторе Газа, должны прекратиться. Необходимо немедленное прекращение огня, беспрепятственный доступ для всей гуманитарной помощи и освобождение всех заложников, удерживаемых [палестинским движением] ХАМАС. Европейский союз остается крупнейшим донором гуманитарной помощи и непоколебимым сторонником принципа сосуществования двух государств. В соответствии с этими принципами и принимая во внимание серьезные события на Западном берегу, мы предлагаем приостановить двустороннюю поддержку Израиля, не затрагивая сотрудничество с гражданским обществом и мемориалом Холокоста „Яд Вашем“, — приводится ее заявление на сайте ЕК.

Как уточнили в Еврокомиссии, решение распространяется на будущие ассигнования на период 2025–2027 годов, а также на действующие проекты институционального взаимодействия с Израилем и инициативы в рамках Регионального механизма сотрудничества ЕС — Израиль. При этом в ЕК пояснили, что меры не затрагивают гуманитарные программы.