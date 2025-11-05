Навроцкий предложил Словакии закупать газ у США через Польшу

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил Братиславе закупать газ у США, используя польскую газотранспортную инфраструктуру.

«Я предложил господину президенту [Словакии Петеру Пеллегрини] после моих встреч с президентом США Дональдом Трампом, чтобы Польша за короткое время стала реальным хабом для поставок газа из Соединенных Штатов», — заявил Навроцкий перед прессой после переговоров с Пеллегрини в Братиславе, трансляцию пресс-конференции вела канцелярия польского лидера в соцсети. Навроцкий уточнил, что у Польши есть необходимая инфраструктура для переправки американского газа в Словакию — газопорт в Свиноуйсьце, а также интерконнектор.

Со своей стороны президент Словакии подчеркнул, что Братислава не сможет в краткосрочной перспективе отказаться от российских нефти и газа.