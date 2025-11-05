0
0
151
НОВОСТИ

Навроцкий предложил Словакии закупать газ у США через Польшу

16:12 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Польши Кароль Навроцкий предложил Братиславе закупать газ у США, используя польскую газотранспортную инфраструктуру.

«Я предложил господину президенту [Словакии Петеру Пеллегрини] после моих встреч с президентом США Дональдом Трампом, чтобы Польша за короткое время стала реальным хабом для поставок газа из Соединенных Штатов», — заявил Навроцкий перед прессой после переговоров с Пеллегрини в Братиславе, трансляцию пресс-конференции вела канцелярия польского лидера в соцсети. Навроцкий уточнил, что у Польши есть необходимая инфраструктура для переправки американского газа в Словакию — газопорт в Свиноуйсьце, а также интерконнектор.

Со своей стороны президент Словакии подчеркнул, что Братислава не сможет в краткосрочной перспективе отказаться от российских нефти и газа.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 05.11.2025
Володин инициировал обсуждение СБ РФ заявлений Трампа о ядерных испытаниях
0
32
17:00 05.11.2025
Продажи новых авто в РФ в январе — октябре снизились на 22%, до 1,197 млн
0
75
16:32 05.11.2025
Россия и Шри-Ланка провели первые совместные военные учения
0
118
16:00 05.11.2025
Ситуация вокруг Афганистана улучшилась, сократился поток наркотиков — Шойгу
0
173
15:32 05.11.2025
Запад откажется от поддержки Киева из-за авторитаризма Зеленского — Порошенко*
0
233
15:20 05.11.2025
Продавцы за несколько минут смогут создать интернет-магазин с помощью ИИ Сбера
0
228
15:12 05.11.2025
ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около полутора тысяч военнослужащих
0
218
15:00 05.11.2025
Британия построит четыре ядерных подлодки Dreadnought за 15-20 лет — FT
0
231
14:32 05.11.2025
На всей территории Украины введены графики отключения света
0
272
14:25 05.11.2025
Традиционный офлайн-ретейл за 2 года потерял 20% потенциальных оборотов из-за маркетплейсов
0
263

Возврат к списку