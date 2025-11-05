Россия и Шри-Ланка провели первые совместные военные учения

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые совместные военные учения России и Шри-Ланки «Тропа росомахи» прошли на территории социалистической республики. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«На территории центра подготовки Сухопутных войск в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка проходит первые совместные российско-ланкийские учения „Тропа росомахи — 2025“. От российской стороны руководителем учений является генерал-майор Андрей Козлов, от ланкийской — генерал-майор Приянта Ниваратне. Российскую сторону на учениях представляют военнослужащие Восточного военного округа», — сообщили в российском военном ведомстве.

В Минобороны Шри-Ланки уточнили, что учения прошли в период с 25 октября по 4 ноября и были направлены на укрепление военного сотрудничества и развитие совместных контртеррористических возможностей двух стран посредством серии полевых тренировок и тактических упражнений.