Путин поручил проработать возможность начала работ по подготовке ядерных испытаний

17:40 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.

«Поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам сделать все, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия», — сказал глава государства. «Давайте из этого будем исходить. Я жду вашего доклада», — подытожил он.

