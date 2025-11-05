Путин поручил проработать возможность начала работ по подготовке ядерных испытаний
17:40 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия.
«Поручаю Министерству иностранных дел, Министерству обороны Российской Федерации, специальным службам и соответствующим гражданским ведомствам сделать все, чтобы собрать дополнительную информацию по этому вопросу, провести ее анализ на площадке Совета безопасности и внести согласованные предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия», — сказал глава государства. «Давайте из этого будем исходить. Я жду вашего доклада», — подытожил он.
