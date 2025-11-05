0
НОВОСТИ

Ситуация вокруг Афганистана улучшилась, сократился поток наркотиков — Шойгу

16:00 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация вокруг Афганистана заметно улучшилась, сократился поток наркотиков из этой страны в государства — члены СНГ. Об этом заявил журналистам секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу по итогам XIII встречи секретарей советов безопасности государств — участников СНГ.

«Если говорить о том, что за это время произошло, не буду скрывать, есть и, на наш взгляд, довольно позитивные вещи. Начну с простого, это явное улучшение ситуации вокруг Афганистана, явное сокращение потока наркотиков из этой страны в страны СНГ», — отметил он.

