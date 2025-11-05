Ситуация вокруг Афганистана улучшилась, сократился поток наркотиков — Шойгу
16:00 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ситуация вокруг Афганистана заметно улучшилась, сократился поток наркотиков из этой страны в государства — члены СНГ. Об этом заявил журналистам секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу по итогам XIII встречи секретарей советов безопасности государств — участников СНГ.
«Если говорить о том, что за это время произошло, не буду скрывать, есть и, на наш взгляд, довольно позитивные вещи. Начну с простого, это явное улучшение ситуации вокруг Афганистана, явное сокращение потока наркотиков из этой страны в страны СНГ», — отметил он.
НОВОСТИ
- 17:12 05.11.2025
- Володин инициировал обсуждение СБ РФ заявлений Трампа о ядерных испытаниях
- 17:00 05.11.2025
- Продажи новых авто в РФ в январе — октябре снизились на 22%, до 1,197 млн
- 16:32 05.11.2025
- Россия и Шри-Ланка провели первые совместные военные учения
- 16:12 05.11.2025
- Навроцкий предложил Словакии закупать газ у США через Польшу
- 15:32 05.11.2025
- Запад откажется от поддержки Киева из-за авторитаризма Зеленского — Порошенко*
- 15:20 05.11.2025
- Продавцы за несколько минут смогут создать интернет-магазин с помощью ИИ Сбера
- 15:12 05.11.2025
- ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около полутора тысяч военнослужащих
- 15:00 05.11.2025
- Британия построит четыре ядерных подлодки Dreadnought за 15-20 лет — FT
- 14:32 05.11.2025
- На всей территории Украины введены графики отключения света
- 14:25 05.11.2025
- Традиционный офлайн-ретейл за 2 года потерял 20% потенциальных оборотов из-за маркетплейсов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать