Ситуация вокруг Афганистана улучшилась, сократился поток наркотиков — Шойгу

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ситуация вокруг Афганистана заметно улучшилась, сократился поток наркотиков из этой страны в государства — члены СНГ. Об этом заявил журналистам секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу по итогам XIII встречи секретарей советов безопасности государств — участников СНГ.

«Если говорить о том, что за это время произошло, не буду скрывать, есть и, на наш взгляд, довольно позитивные вещи. Начну с простого, это явное улучшение ситуации вокруг Афганистана, явное сокращение потока наркотиков из этой страны в страны СНГ», — отметил он.