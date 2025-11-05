ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около полутора тысяч военнослужащих
15:12 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили порядка 1 460 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Так, в зоне группировки «Север» противник потерял до 285 солдат, в зоне группировки «Запад» — более 230. Действиями группировок «Южной» и «Центр» было уничтожено до 160 и до 470 военнослужащих соответственно. Также ВСУ потеряли более 250 солдат в зоне группировки «Восток» и до 65 в зоне ответственности группировки «Днепр».
НОВОСТИ
- 15:32 05.11.2025
- Запад откажется от поддержки Киева из-за авторитаризма Зеленского — Порошенко*
- 15:20 05.11.2025
- Продавцы за несколько минут смогут создать интернет-магазин с помощью ИИ Сбера
- 15:00 05.11.2025
- Британия построит четыре ядерных подлодки Dreadnought за 15-20 лет — FT
- 14:32 05.11.2025
- На всей территории Украины введены графики отключения света
- 14:25 05.11.2025
- Традиционный офлайн-ретейл за 2 года потерял 20% потенциальных оборотов из-за маркетплейсов
- 14:12 05.11.2025
- Обвиняемый в убийстве генерал-лейтенанта Кириллова признал вину
- 14:00 05.11.2025
- Западные СМИ проявляют большой интерес к посещению «котлов» на фронте — Песков
- 13:32 05.11.2025
- США навязывают Нигерии военную базу, прикрываясь защитой христиан — экс-глава Генштаба
- 13:20 05.11.2025
- Уровень бедности в России сократился в 4 раза с 2000 года — Котяков
- 13:07 05.11.2025
- Сбер стал партнером финала ICPC Northern Eurasia Finals в Санкт-Петербурге
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать