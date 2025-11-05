ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около полутора тысяч военнослужащих

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суточные потери ВСУ в зоне спецоперации составили порядка 1 460 военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, в зоне группировки «Север» противник потерял до 285 солдат, в зоне группировки «Запад» — более 230. Действиями группировок «Южной» и «Центр» было уничтожено до 160 и до 470 военнослужащих соответственно. Также ВСУ потеряли более 250 солдат в зоне группировки «Восток» и до 65 в зоне ответственности группировки «Днепр».