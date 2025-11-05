0
Запад откажется от поддержки Киева из-за авторитаризма Зеленского — Порошенко*

15:32 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нарастание авторитарных тенденций при правлении Владимира Зеленского может поставить под удар поддержку Украины со стороны Запада. Об этом заявил экс-президент Петр Порошенко* (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в интервью изданию Politico.

«Когда критики становятся мишенью, а антикоррупционные активисты оказываются под ударом, это дает аргументы тем, кто находится за рубежом <…>, выступать против поддержки Украины», — сказал он.

Порошенко указал, что Зеленский принимает меры, способствующие укреплению его власти, и одновременно устраняет тех, кто пытается ему помешать в этом процессе. «Партнеры Украины еще могут послать ясный сигнал, не снижая при этом своей поддержки, о недопустимости наращивания санкций и судебного преследования независимых журналистов, антикоррупционных ведомств и политической оппозиции», — добавил он.

