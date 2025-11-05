Продавцы за несколько минут смогут создать интернет-магазин с помощью ИИ Сбера
15:20 05.11.2025
С новым сервисом Сбера предприниматель может бесплатно создать собственный интернет-магазин за несколько минут — достаточно пообщаться в интернет-банке СберБизнес с персональным ассистентом на базе искусственного интеллекта GigaChat. О преимуществах уникального решения на форуме «MPSTATS EXPO: Притяжение 2025» рассказал Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка.
Алексей Шашкин подчеркнул: эта технология решает сверхактуальную проблему. Маркетплейсы часто повышают комиссии, что делает работу на них менее выгодной для продавцов. Поэтому предприниматели хотят уйти в собственный e-com, но создание полноценного интернет-магазина требует не только соответствующих навыков, но и денег — в среднем от 80 тыс. рублей за сайт. И сервис Сбера меняет правила игры.
Создание своего интернет-магазина теперь начинается в личном кабинете СберБизнес — интернет-банка для предпринимателей. Нажав на баннер, пользователь попадает в чат с ИИ-ассистентом. Он задаёт ряд вопросов: как будет называться магазин, какие контакты на нём будут и так далее. На основе ответов он сразу генерирует сайт — полноценный канал продаж, который позволяет покупателю и продавцу общаться без посредников.
Самое главное: система сама переносит в интернет-магазин все актуальные товарные карточки из личных кабинетов на маркетплейсах — не нужно ничего выгружать и настраивать вручную.
Сервис доступен клиентам, которые ввели API-ключи в отраслевом решении Сбера для селлеров и не имеют действующего интернет-магазина. Пока технология работает только в веб-версии СберБизнес, но уже в середине ноября появится и в мобильном приложении. Интернет-магазин создаётся на платформе InSales, дочерней компании Сбера. В ближайшее время Сбер расширит функциональность и сделает решение доступным для ещё большего числа предпринимателей.
«Предприниматели стремятся развивать собственные каналы онлайн-продаж. И наш новый продукт даёт им такую возможность, – отметил Алексей Шашкин. – Мы убрали технические барьеры и снизили порог входа в онлайн-торговлю до нуля: на создание сайта больше не нужно тратить деньги, привлекать подрядчиков. Всего за несколько минут клиент получает готовый к работе интернет-магазин, причём карточки товаров уже перенесены с маркетплейсов. Создать магазин в диалоге с искусственным интеллектом можно только со Сбером: в России аналогов этому решению нет».
