Володин инициировал обсуждение СБ РФ заявлений Трампа о ядерных испытаниях
17:12 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил на оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза России обсудить заявления президента США Дональда Трампа о планах возобновить ядерные испытания. Повестка предполагала доклад министра транспорта Андрея Никитина о безопасности в его сфере.
Путин поддержал инициативу Володина. «Вопрос серьезный, — заметил он. — Слово министру обороны».
Глава Минобороны Андрей Белоусов представил подробный доклад о ситуации и модернизации США своего ядерного вооружения.
НОВОСТИ
- 17:00 05.11.2025
- Продажи новых авто в РФ в январе — октябре снизились на 22%, до 1,197 млн
- 16:32 05.11.2025
- Россия и Шри-Ланка провели первые совместные военные учения
- 16:12 05.11.2025
- Навроцкий предложил Словакии закупать газ у США через Польшу
- 16:00 05.11.2025
- Ситуация вокруг Афганистана улучшилась, сократился поток наркотиков — Шойгу
- 15:32 05.11.2025
- Запад откажется от поддержки Киева из-за авторитаризма Зеленского — Порошенко*
- 15:20 05.11.2025
- Продавцы за несколько минут смогут создать интернет-магазин с помощью ИИ Сбера
- 15:12 05.11.2025
- ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около полутора тысяч военнослужащих
- 15:00 05.11.2025
- Британия построит четыре ядерных подлодки Dreadnought за 15-20 лет — FT
- 14:32 05.11.2025
- На всей территории Украины введены графики отключения света
- 14:25 05.11.2025
- Традиционный офлайн-ретейл за 2 года потерял 20% потенциальных оборотов из-за маркетплейсов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать