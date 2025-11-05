0
НОВОСТИ

Володин инициировал обсуждение СБ РФ заявлений Трампа о ядерных испытаниях

17:12 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил на оперативном совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совбеза России обсудить заявления президента США Дональда Трампа о планах возобновить ядерные испытания. Повестка предполагала доклад министра транспорта Андрея Никитина о безопасности в его сфере.

Путин поддержал инициативу Володина. «Вопрос серьезный, — заметил он. — Слово министру обороны».

Глава Минобороны Андрей Белоусов представил подробный доклад о ситуации и модернизации США своего ядерного вооружения.

