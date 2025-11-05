0
Британия построит четыре ядерных подлодки Dreadnought за 15-20 лет — FT

15:00 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания спустит на воду четыре ядерных субмарины типа Dreadnought, которые должны заменить подводные лодки Vanguard с баллистическими ракетами Trident II, в течение 15-20 лет. Об этом сообщила газета Financal Times (FT).

По ее данным, одновременно на верфях английского города Барроу-ин-Фернесс (графство Камбрия) построят 12 ударных подлодок в рамках AUKUS (военного альянса Австралии, Великобритании и США), предназначенных для патрулирования морских путей Северной Атлантики начиная с конца 2030-х гг.

Как сообщалось ранее, церемония закладки новейшей британской атомной подводной лодки Dreadnought — головной АПЛ четвертого поколения одноименного класса — состоялась 20 марта на верфи корпорации BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс. Новые субмарины длиной 153,6 метра с экипажем из 130 человек получат, по сведениям СМИ, новейший атомный реактор PWR3 от Rolls-Royce, отличающийся повышенной безопасностью и более продолжительными интервалами службы между плановыми техническими осмотрами.

Новые британские АПЛ с 12 шахтами для размещения баллистических ракет подводного базирования Trident II (D5) будут оснащены цифровыми системами боевого управления. У них будет высокая степень автоматизации, что снизит рабочую нагрузку на экипаж.

Всего на вооружении у Соединенного Королевства имеются четыре атомные субмарины типа Vanguard — HMS Vanguard, HMS Vengeance, HMS Victorious и HMS Vigilant, построенные в 1990-е гг. Согласно опубликованному в 2021 году комплексному обзору вопросов безопасности, обороны и внешней политики королевства, к началу 2030-х годов эти субмарины станут заменять подлодками Dreadnought.

