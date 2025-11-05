Британия построит четыре ядерных подлодки Dreadnought за 15-20 лет — FT
15:00 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Великобритания спустит на воду четыре ядерных субмарины типа Dreadnought, которые должны заменить подводные лодки Vanguard с баллистическими ракетами Trident II, в течение 15-20 лет. Об этом сообщила газета Financal Times (FT).
По ее данным, одновременно на верфях английского города Барроу-ин-Фернесс (графство Камбрия) построят 12 ударных подлодок в рамках AUKUS (военного альянса Австралии, Великобритании и США), предназначенных для патрулирования морских путей Северной Атлантики начиная с конца 2030-х гг.
Как сообщалось ранее, церемония закладки новейшей британской атомной подводной лодки Dreadnought — головной АПЛ четвертого поколения одноименного класса — состоялась 20 марта на верфи корпорации BAE Systems в Барроу-ин-Фернесс. Новые субмарины длиной 153,6 метра с экипажем из 130 человек получат, по сведениям СМИ, новейший атомный реактор PWR3 от Rolls-Royce, отличающийся повышенной безопасностью и более продолжительными интервалами службы между плановыми техническими осмотрами.
Новые британские АПЛ с 12 шахтами для размещения баллистических ракет подводного базирования Trident II (D5) будут оснащены цифровыми системами боевого управления. У них будет высокая степень автоматизации, что снизит рабочую нагрузку на экипаж.
Всего на вооружении у Соединенного Королевства имеются четыре атомные субмарины типа Vanguard — HMS Vanguard, HMS Vengeance, HMS Victorious и HMS Vigilant, построенные в 1990-е гг. Согласно опубликованному в 2021 году комплексному обзору вопросов безопасности, обороны и внешней политики королевства, к началу 2030-х годов эти субмарины станут заменять подлодками Dreadnought.
НОВОСТИ
- 15:32 05.11.2025
- Запад откажется от поддержки Киева из-за авторитаризма Зеленского — Порошенко*
- 15:20 05.11.2025
- Продавцы за несколько минут смогут создать интернет-магазин с помощью ИИ Сбера
- 15:12 05.11.2025
- ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около полутора тысяч военнослужащих
- 14:32 05.11.2025
- На всей территории Украины введены графики отключения света
- 14:25 05.11.2025
- Традиционный офлайн-ретейл за 2 года потерял 20% потенциальных оборотов из-за маркетплейсов
- 14:12 05.11.2025
- Обвиняемый в убийстве генерал-лейтенанта Кириллова признал вину
- 14:00 05.11.2025
- Западные СМИ проявляют большой интерес к посещению «котлов» на фронте — Песков
- 13:32 05.11.2025
- США навязывают Нигерии военную базу, прикрываясь защитой христиан — экс-глава Генштаба
- 13:20 05.11.2025
- Уровень бедности в России сократился в 4 раза с 2000 года — Котяков
- 13:07 05.11.2025
- Сбер стал партнером финала ICPC Northern Eurasia Finals в Санкт-Петербурге
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать