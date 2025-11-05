0
0
50
НОВОСТИ

Продажи новых авто в РФ в январе — октябре снизились на 22%, до 1,197 млн

17:00 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей, а также грузовиков и автобусов в России по итогам января — октября 2025 года снизились в годовом выражении на 22%, до 1,197 млн единиц. Об этом сообщил Минпромторг РФ.

Рынок новых автомобилей отечественного производства в отчетном периоде снизился на 3%, до 657,6 тыс. штук.

За 10 месяцев рынок легковых авто составил 1,055 млн (-20%), рынок LCV — 86,7 тыс. (-23%), грузовиков — 46,4 тыс. (-56%), автобусов — 9,6 тыс. (-42%).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 05.11.2025
Володин инициировал обсуждение СБ РФ заявлений Трампа о ядерных испытаниях
0
32
16:32 05.11.2025
Россия и Шри-Ланка провели первые совместные военные учения
0
118
16:12 05.11.2025
Навроцкий предложил Словакии закупать газ у США через Польшу
0
163
16:00 05.11.2025
Ситуация вокруг Афганистана улучшилась, сократился поток наркотиков — Шойгу
0
173
15:32 05.11.2025
Запад откажется от поддержки Киева из-за авторитаризма Зеленского — Порошенко*
0
233
15:20 05.11.2025
Продавцы за несколько минут смогут создать интернет-магазин с помощью ИИ Сбера
0
228
15:12 05.11.2025
ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около полутора тысяч военнослужащих
0
218
15:00 05.11.2025
Британия построит четыре ядерных подлодки Dreadnought за 15-20 лет — FT
0
231
14:32 05.11.2025
На всей территории Украины введены графики отключения света
0
272
14:25 05.11.2025
Традиционный офлайн-ретейл за 2 года потерял 20% потенциальных оборотов из-за маркетплейсов
0
263

Возврат к списку