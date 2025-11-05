Продажи новых авто в РФ в январе — октябре снизились на 22%, до 1,197 млн

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей, а также грузовиков и автобусов в России по итогам января — октября 2025 года снизились в годовом выражении на 22%, до 1,197 млн единиц. Об этом сообщил Минпромторг РФ.

Рынок новых автомобилей отечественного производства в отчетном периоде снизился на 3%, до 657,6 тыс. штук.

За 10 месяцев рынок легковых авто составил 1,055 млн (-20%), рынок LCV — 86,7 тыс. (-23%), грузовиков — 46,4 тыс. (-56%), автобусов — 9,6 тыс. (-42%).