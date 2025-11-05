Продажи новых авто в РФ в январе — октябре снизились на 22%, до 1,197 млн
17:00 05.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей, а также грузовиков и автобусов в России по итогам января — октября 2025 года снизились в годовом выражении на 22%, до 1,197 млн единиц. Об этом сообщил Минпромторг РФ.
Рынок новых автомобилей отечественного производства в отчетном периоде снизился на 3%, до 657,6 тыс. штук.
За 10 месяцев рынок легковых авто составил 1,055 млн (-20%), рынок LCV — 86,7 тыс. (-23%), грузовиков — 46,4 тыс. (-56%), автобусов — 9,6 тыс. (-42%).
НОВОСТИ
- 17:12 05.11.2025
- Володин инициировал обсуждение СБ РФ заявлений Трампа о ядерных испытаниях
- 16:32 05.11.2025
- Россия и Шри-Ланка провели первые совместные военные учения
- 16:12 05.11.2025
- Навроцкий предложил Словакии закупать газ у США через Польшу
- 16:00 05.11.2025
- Ситуация вокруг Афганистана улучшилась, сократился поток наркотиков — Шойгу
- 15:32 05.11.2025
- Запад откажется от поддержки Киева из-за авторитаризма Зеленского — Порошенко*
- 15:20 05.11.2025
- Продавцы за несколько минут смогут создать интернет-магазин с помощью ИИ Сбера
- 15:12 05.11.2025
- ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО около полутора тысяч военнослужащих
- 15:00 05.11.2025
- Британия построит четыре ядерных подлодки Dreadnought за 15-20 лет — FT
- 14:32 05.11.2025
- На всей территории Украины введены графики отключения света
- 14:25 05.11.2025
- Традиционный офлайн-ретейл за 2 года потерял 20% потенциальных оборотов из-за маркетплейсов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать