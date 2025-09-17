0
НОВОСТИ

Аэропорт Краснодара обслужил первый после более чем трехлетнего перерыва пассажирский рейс

19:32 17.09.2025 Источник: Интерфакс

Аэропорт Краснодара обслужил первый после более чем трехлетнего перерыва пассажирский рейс, передает корреспондент «Интерфакса» из аэропорта. По данным портала Flightradar24, рейс из Москвы (аэропорт «Шереметьево») выполнила авиакомпания «Аэрофлот». Airbus A321 вылетел из столицы в 6.55. Время в пути составило более 3 часов. Как сообщает телеграм-канал авиакомпании, первый рейс SU1256 из Москвы в Краснодар вылетел по расписанию с почти 100-процентной загрузкой. Минтранс 11 сентября сообщил, что аэропорт Краснодара получил разрешение возобновить работу.

