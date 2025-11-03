Москвичи составили рейтинг площадок фестиваля «Сады и цветы»
17:40 03.11.2025
По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, голосовании участвовали 183 тысячи горожан. "Они определили своих фаворитов в разных номинациях. Самыми живописными из пешеходных улиц москвичи назвали Никольскую, Кузнецкий Мост и Камергерский", — отметила заммэра.
В рамках фестиваля город украсили цветами и деревьями. Например, на Кузнецком Мосту разместили аллею из лип и арочную галерею с ампельными растениями. Большой Москворецкий мост укарасили малиновые, фиолетовые, белые и желтые петунии. У станции метро «Краснопресненская» разместили клены, гортензии, кустовые розы, астильбу, фотинии и очитки.
