Москвичи составили рейтинг площадок фестиваля «Сады и цветы»

17:40

В тройку лидеров самых живописных центральных площадок фестиваля "Сады и цветы" по итогам спецопроса вошли Манежная, Тверская и Театральная площади. Голосование проводилось на портале "Активный гражданин". Фестиваль проводился 28 апреля-14 сентября в рамках проекта "Лето в Москве" и объединил более 80 площадок мегаполиса.



По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, голосовании участвовали 183 тысячи горожан. "Они определили своих фаворитов в разных номинациях. Самыми живописными из пешеходных улиц москвичи назвали Никольскую, Кузнецкий Мост и Камергерский", — отметила заммэра.

В рамках фестиваля город украсили цветами и деревьями. Например, на Кузнецком Мосту разместили аллею из лип и арочную галерею с ампельными растениями. Большой Москворецкий мост укарасили малиновые, фиолетовые, белые и желтые петунии. У станции метро «Краснопресненская» разместили клены, гортензии, кустовые розы, астильбу, фотинии и очитки.



