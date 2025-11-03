Роскосмос сообщил, что РФ и Китай продолжают совместную работу по созданию лунной станции

17:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Китай продолжают совместную работу по созданию лунной станции, сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.



Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. Премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов, в том числе дорожная карта сотрудничества в области спутниковой навигации.



«В мае при визите господина Си Цзиньпина (председатель КНР — прим. ТАСС) в Москву было подписано соответствующее соглашение о реализации. И мы движемся ровно в рамках этих договоренностей. [РФ и КНР] совместно реализовывают проекты создания электростанций», — сказал Баканов журналистам, отвечая на соответствующие вопросы.





