0
0
92
НОВОСТИ

Роскосмос сообщил, что РФ и Китай продолжают совместную работу по созданию лунной станции

17:20 03.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Китай продолжают совместную работу по созданию лунной станции, сообщил глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов.

Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. Премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов, в том числе дорожная карта сотрудничества в области спутниковой навигации.

«В мае при визите господина Си Цзиньпина (председатель КНР — прим. ТАСС) в Москву было подписано соответствующее соглашение о реализации. И мы движемся ровно в рамках этих договоренностей. [РФ и КНР] совместно реализовывают проекты создания электростанций», — сказал Баканов журналистам, отвечая на соответствующие вопросы.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 03.11.2025
Москвичи составили рейтинг площадок фестиваля «Сады и цветы»
0
30
16:20 03.11.2025
ЕС хочет конфисковать активы РФ, потому что исчерпал свои возможности - Орбан
0
216
15:10 03.11.2025
На Троекуровском кладбище похоронили актера Анатолия Меньщикова
0
306
14:40 03.11.2025
Киев получит от Британии крылатые ракеты для нанесения ударов вглубь РФ - Bloomberg
0
363
14:20 03.11.2025
НАТО не хочет мириться с поражением Киева - журнал
0
370
13:40 03.11.2025
Ради защиты общих интересов Китай готов укреплять отношения с РФ - Ли Цян
0
446
13:20 03.11.2025
ЕС не знает как финасировать нужды Киева без поддержки США - газета
0
459
12:40 03.11.2025
Из Курской области для экспертизы вывезли более 300 тел мирных граждан, погибших от рук ВСУ
0
462
12:20 03.11.2025
Решение Бельгии может повлиять на финансовую помощь Киеву - Politico
0
502
11:30 03.11.2025
Более 40% предпочли бы видеть на шведском троне наследную принцессу - СМИ
0
515

Возврат к списку