Глава МИД Турции заявил, что международное сообщество должно продолжать давление на Израиль

18:20 03.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль не выполняет свои обязательства по пропуску гуманитарной помощи в Газу и не пропускает оговоренное количество грузов.

«Израиль должен прекратить нарушения режима прекращения огня. Он также не выполняет свои обязанности по обеспечению доставки гуманитарной помощи. Необходимо обеспечивать въезд около 600 грузовиков с помощью и 50 цистерн с топливом. Но, честно говоря, мы не видим, чтобы такое количество действительно въезжало в Газу», — заявил Фидан по итогам прошедшей в Стамбуле встречи глав МИД семи мусульманских стран по Газе.

Он также заявил, что «международное сообщество должно продолжать давление на Израиль», который с «момента объявления о прекращении огня убил около 250 жителей Газы».

