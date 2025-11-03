Глава МИД Турции заявил, что международное сообщество должно продолжать давление на Израиль

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Израиль не выполняет свои обязательства по пропуску гуманитарной помощи в Газу и не пропускает оговоренное количество грузов.



«Израиль должен прекратить нарушения режима прекращения огня. Он также не выполняет свои обязанности по обеспечению доставки гуманитарной помощи. Необходимо обеспечивать въезд около 600 грузовиков с помощью и 50 цистерн с топливом. Но, честно говоря, мы не видим, чтобы такое количество действительно въезжало в Газу», — заявил Фидан по итогам прошедшей в Стамбуле встречи глав МИД семи мусульманских стран по Газе.



Он также заявил, что «международное сообщество должно продолжать давление на Израиль», который с «момента объявления о прекращении огня убил около 250 жителей Газы».



