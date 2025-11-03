ЕС хочет конфисковать активы РФ, потому что исчерпал свои возможности - Орбан

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз исчерпал свои возможности по оказанию военной помощи Украине и хочет компенсировать нехватку средств за счет новых кредитов и конфискации российских активов. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, предупредив, что его страна участвовать в подобных действиях не будет.



Он отметил, что, по подсчетам британского журнала The Economist, «Украине потребуется [около] 400 млрд долларов в течение следующих четырех лет, чтобы продолжить войну». «Оружие, восстановление, пенсии, зарплаты… И снова ожидается, что счет оплатит Европа. Больше никто не готов взять на себя эти расходы», — написал глава правительства на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).



«Вот почему Брюссель так нервничает. Вот почему они хотят конфисковать замороженные российские активы, пересмотреть систему финансирования ЕС и взять новые кредиты. Мы против этого. Венгрия не обязана финансировать Украину. У нас нет для этого никаких оснований: ни политических, ни экономических, ни моральных», — подчеркнул Орбан.





